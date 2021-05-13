В Челябинске на Комсомольском проспекте установят светофоры для велосипедистов

Мэрия рассматривает возможность оборудовать проезжую велочасть также сигнальными столбиками

В Челябинске продолжается комплексное благоустройство Комсомольского проспекта. Ремонт дороги, благоустройство улицы, демонтаж незаконных нестационарных объектов, — работы идут одновременно и комплексно. Планируется, что ко Дню города, 15 июля, Комсомольский проспект преобразится.

Кроме многочисленных новшеств и современных изменений на проспекте, от улицы Красного Урала до Молодогвардейцев появится велодорожка и полоса для общественного транспорта.

«Для того, чтобы не потерять саму идею велодорожек, сейчас мы рассматриваем возможность установки светофоров со встроенными камерами, которые будут следить за безопасностью на этих полосах, размещенных непосредственно на проезжей части. Ширина велодорожек составит 0,75 метра, кроме того, от движения автомобилей их будет „отделять“ выделенная полоса для общественного транспорта. Кроме этого, мы также обсуждаем идею установки сигнальных столбиков, чтобы, так сказать, перестраховаться. Для нас это пока уникальный и абсолютно новый опыт», — рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Для обустройства велодорожки были убраны некоторые парковочные карманы. От проезжей части парковки будут отделять газоны с деревьями. Дорожные работы завершатся к 20 августу, они будут проведены на всей протяженности проспекта.