В Челябинске на длинные выходные изменят четыре троллейбусных маршрута

На улице Блюхера займутся ремонтом контактной сети

В эти выходные, с 29 апреля по 2 мая, в Челябинске троллейбусы № 5, 7, 12 и 16 изменят свои маршруты в связи с модернизацией контактной сети на улице Блюхера. В пресс-службе ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали, как будет следовать общественный транспорт.

С 29 апреля до пяти утра 2 мая вышеупомянутые троллейбусы будут следовать до ТК «Кольцо», поскольку на улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной АМЗ будут ремонтировать контактную сеть.

«Пользуйтесь автобусами № 51 или 66 по нерегулируемому тарифу. Для экономии используйте месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте»,— рекомендовали в учреждении.

Напомним, с 20 апреля по 19 мая в Челябинске отменили троллейбус № 6, который следует от остановки «ЧТЗ» до «Первоозерного» в связи с ремонтом дороги на проспекте Ленина. Горожанам предложили альтернативные маршруты.