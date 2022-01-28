В Челябинске на день отключат светофоры на двух перекрестках

Временные неудобства коснутся жителей Ленинского района

В пятницу, 28 января, в Ленинском районе Челябинска на день отключат два светофора, сообщает пресс-служба администрации города.

«Светофоры не будут работать на пересечении улицы Новороссийской и улицы Лизы Чайкиной, а также на улице Новороссийской напротив ДК ЧТПЗ», — уточняют в пресс-службе.

Светофоры отключат с 9:00 до 17:00.

Родителям и детям, которые в это время отправляются в кружки и секции во Дворец культуры, нужно быть осторожными. Переход у дворца непростой, ранее здесь уже сбивали ребенка, правда, в темное время суток.