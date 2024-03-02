В Челябинске на ЧМЗ закрыли движение транспорта на два месяца

Продолжит действовать и ранее введенное ограничение

В Металлургическом районе Челябинска продлили введенное ранее ограничение движения по правому отнесенному повороту с улицы Хлебозаводской на шоссе Металлургов, а также ввели новое ограничение. Запрет на проезд будет действовать до 29 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1 марта, помимо ограничения движения по отнесенному повороту, закрыто движение в районе дома № 1 по улице Хлебозаводской.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ограничение ввели еще в конце ноября 2023 года в связи с реконструкцией участка теплотрассы. Его продлевали уже несколько раз.