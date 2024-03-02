В Металлургическом районе Челябинска продлили введенное ранее ограничение движения по правому отнесенному повороту с улицы Хлебозаводской на шоссе Металлургов, а также ввели новое ограничение. Запрет на проезд будет действовать до 29 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 1 марта, помимо ограничения движения по отнесенному повороту, закрыто движение в районе дома № 1 по улице Хлебозаводской.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, ограничение ввели еще в конце ноября 2023 года в связи с реконструкцией участка теплотрассы. Его продлевали уже несколько раз.