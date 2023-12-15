В Челябинске до 25 декабря отложили завершение ремонта теплотрассы на ЧМЗ

Ограничение для машин на шоссе Металлургов остается в силе

В Металлургическом районе Челябинска на десять дней, до 25 декабря, продлили срок реконструкции участка теплотрассы на шоссе Металлургов. В этот период продолжит действовать ранее введенное дорожное ограничение — закрытие отнесенного правого поворота с улицы Хлебозаводской. Об этом сегодня, 15 декабря, предупредили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что ограничение на ЧМЗ ввели 28 ноября и планировали снять сегодня. Пока работают коммунальщики, машины продолжат поворачивать с Хлебозаводской на шоссе Металлургов по светофору на перекрестке.

В мэрии попросили водителей учитывать продление ограничений при планировании поездок.