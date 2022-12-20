В Челябинске на борьбу с гололедом и снегом вышли почти две тысячи дорожников и дворников

В городе дождливая погода сменилась резким похолоданием

Сегодня, 20 декабря, в Челябинске последствия ледяного дождя и снега устраняют 384 единицы техники и 2178 дорожных рабочих и дворников. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подрядчики применяют на отдельных участках дорог реагенты.

«Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, дворовых территорий, остановок общественного транспорта от снега и наледи. Выполняются работы по вывозу снега. Подрядными организациями при необходимости выполняется обработка противогололедными материалами опасных участков — спусков, подъемов, мостовых и перекрестков»,— сообщили в мэрии.

Водителей просят не мешать снегоуборочной технике и строго соблюдать правила дорожного движения.

Накануне в Челябинском гидрометеоцентре в связи с резким перепадом температур предупредили горожан о гололеде на дорогах.

Скользкими остаются и тротуары. На всякий случай напоминаем адреса травмпунктов в городе.