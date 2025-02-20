В Челябинске на 98% вырос спрос на подарки, сделанные своими руками

Южноуральцы выбирают вязаные изделия, керамику и мыло

В преддверии череды праздников — Дня защитника Отечества и Международного женского дня — жители Челябинска начали проявлять интерес к подаркам ручной работы. Аналитики платформы «Авито Услуги» поделились статистикой с ИА «Первое областное».

По данным сервиса, спрос на хендмейд-подарки в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го вырос на 98%. Абсолютным лидером стали изделия, связанные крючком.

Спрос на услуги челябинских мастериц за год увеличился на 400%. На 33% чаще они стали предлагать свои услуги. Когда речь заходит про вязаные подарки, у многих возникают не самые приятные ассоциации в виде разноцветных прихваток или странных ковриков из остатков пряжи. Однако рукодельницы предлагают много интересных вариантов своих изделий. Например, можно собрать для любимой букет, который никогда не завянет.





Керамика в последнее время тоже пользуется большой популярностью: спрос вырос на 125%, а число мастеров, предлагающих такие услуги, — на 100%. Можно подарить своим близким блюдца, кружки, ложки с уникальным дизайном, который будет понятен только вам.





Чаще стали приобретать и подарки из эпоксидной смолы, это направление показало прирост спроса на 350%. Из нее создают фигурки, подстаканники, памятные брелоки и даже предметы интерьера.





Еще одно популярное направление в 2025 году — мыловарение. Мыло ручной работы стали предлагать на 100% чаще. Оно бывает в виде лапок, цветов, машин, танков, животных.





Ранее ИА «Первое областное» писало, что челябинцы в среднем готовы потратить на подарки своим близким 9000 рублей. Однако есть и те, кто выбирает более бюджетные и душевные варианты.