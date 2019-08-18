В Челябинске мотоциклисты со всей России показали мастерство

Соревнования прошли в центре города

В субботу, 17 августа, в центре Челябинска собрались мотоциклисты со всей России. Каждый участник показывал свое мастерство и скорость в преодолении препятствий на соревнованиях по мотоджимхане.

Спортсмены должны были максимально быстро пройти сложную трассу с узкими коридорами, змейками и разворотами. Помериться силами мотоциклисты приехали из разных городов страны: Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Троицка и Воронежа.

«Получилась парадоксальная ситуация, сами соревнования Челябинские, а у нас из 47 человек только 15 были из нашего города, все остальные из других. К примеру, только из Екатеринбурга было 18 участников», — рассказал Павел Лядецкий, организатор соревнований по мотоджимхане.

Мотоциклисты соревновались в четырех категориях: новички, спортсмены любители и профессионалы. Также организаторы предусмотрели еще две специальные номинации для самой быстрой девушки и для самого быстрого тяжелого мотоцикла.

«К счастью, нам очень повезло с погодой, она была замечательной. Много участников приехали, чтобы побороться в разных номинациях, да и сама трасса была отличная. В общем соревнования прошли „на ура“», — поделился Павел Лядецкий.

Поддержать участников собрались целые группы фанатов. Помимо челябинцев за ходом соревнований следили сотрудники ГИБДД и мотозавод.