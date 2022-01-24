В Челябинске мост, с которого упал и утонул 91-летний пенсионер, отремонтируют летом

До проведения работ челябинцам придется обходить стороной опасный участок

В Челябинске назвали сроки ремонта моста в Старом Першино, где трагически погиб 91-летний труженик тыла. На сегодня опасный объект остается не оборудован. Проведение работ запланировано на август 2022 года, сообщили в мэрии.

«В ноябре 2020 года был заключен контракт на проектно-изыскательные работы по этому мосту. Он был обследован, его ненормативное состояние подтверждено, в апреле 2021 года мы получили проект реконструкции, который имеет положительное заключение Госэкспертизы. Это дало возможность включить данный мост по ул. Аральской в план ремонта и строительства на 2022 год», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

По результатам торгов заключен контракт со сроком исполнения до 20 августа 2022 года. В предстоящем дорожном сезоне мост отремонтируют, обустроят тротуары, перила и ограждения между пешеходной и проезжей частью.

Напомним, несчастный случай произошел 13 января в поселке Старое Першино, что находится в Металлургическом районе Челябинска. 91-летний пенсионер оступился на узком мостике, упал в технический водоем и погиб.