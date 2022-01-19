В Челябинске 91‑летний труженик тыла погиб по дороге из магазина

Пенсионер оступился на узком мостике и упал в технический водоем

Несчастный случай произошел 13 января в поселке Старое Першино, что находится в Металлургическом районе Челябинска. 91-летний пенсионер оступился на узком мостике, упал в технический водоем и погиб, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

В тот день труженик тыла Эдгар Пацер отправился в магазин за продуктами, но домой не вернулся. А спустя несколько часов его нашли в техническом водоеме. Судя по всему, пенсионер оступился на краю узкого мостика и упал с обрыва.









По словам падчерицы мужчины, этот мостик — единственный способ добраться от магазина и двух школ в частный сектор.

«Здесь нет бордюра, мостик плавно переходит в обрыв. Видимо, мой отчим в сумерках просто наступил на край и сорвался вниз. Выловили его под мостиком, куда его занесло течением. Похоже, что какое-то время он пытался выбраться — в руке был зажат пучок засохшей травы. Но не смог и замерз насмерть», — рассказала Наталья Савостьева.

ОНФ обратился в прокуратуру и в администрацию Челябинска и потребовал сделать переход безопасным. Например, сделать перила, которые защитят горожан от падения в водоем.

Пока на месте трагедии вырубили кусты, перекрывающие обзор пешеходам.

Как пояснили в администрации Челябинска, проблемный мост включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Работы по реконструкции запланированы на 2022 год.

