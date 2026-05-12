В Челябинске могут расширить зоны запрета самокатов

Кикшеринговые компании планируют заняться развитием велоинфраструктуры

В Челябинске планируют увеличить количество зон, где запрещено или ограничено движение самокатов. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава города Алексей Лошкин.

Власти мониторят количество инцидентов с участием средств индивидуальной мобильности и изучают обращения жителей. В ближайшее время ограничения могут ввести не только в центре и парках, но и в других районах — особенно в местах массового отдыха горожан.

«Есть места отдыха, где гуляют жители. Игнорировать их тоже неправильно», — подчеркнул мэр.

На прошлой неделе в Челябинске уже расширили перечень зон с ограничениями. Под запрет попали центральные улицы и парковые зоны. Также ввели понижение скорости до 12 километров в час на многих участках, где самокаты раньше ездили свободно.

Сейчас городские власти перезаключают соглашения с операторами кикшеринга. В новых договорах пропишут регламент административных правонарушений. На днях планируют подписать разрешение о местах размещения самокатов. Также операторы планируют развивать велоинфраструктуру.

Горожане активно помогают наводить порядок: ежедневно в чат-боты поступает от 50 до 70 жалоб на брошенную технику. Операторы, по словам Алексея Лошкина, сразу эвакуируют такие самокаты. Мэр призвал жителей продолжать фотографировать брошенные средства и направлять информацию в бот — их будут убирать.

«Количество ограничений в Челябинске будет увеличиваться. В городе много прогулочных зон, мы сами их строим и благоустраиваем. Это излюбленные места жителей, которые пока остались за пределами ограничений. Несущийся самокат делает отдых абсолютно некомфортным», — сказал Алексей Лошкин.