В Челябинске добавили 29 зон запрета электросамокатов

Ограничения и понижения скорости введут в ближайшее время

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения расширила зоны запрета и ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности. Новые правила затронут центральные улицы, скверы и площади, сообщили в мэрии.

Протокол комиссии направлен операторам кикшеринга. Теперь они должны внести изменения в программное обеспечение. Как только это произойдет, новые зоны начнут действовать.

Запрет вводится на 29 территориях. Среди них — площадь Революции, Театральная площадь, сквер «ЧМК», «Юбилейный», «Тополиная аллея», скверы имени Плевако, Тукая, Суркова, Андреевского, 20-летия Победы, «Защитников Отечества», «Станкомаш», а также территория у главного корпуса ЮУрГУ, у ледовой арены «Трактор», у ТРК «Урал» и на «Плодушке».





Также самокаты нельзя будет оставлять на нескольких центральных улицах: Красной, Цвиллинга, Советской, Пушкина, Сони Кривой, Тимирязева, Маркса, Либкнехта, Елькина, Воровского.

На 25 участках скорость движения СИМ ограничат до 12 км/ч. В основном это улицы в разных районах города: Татьяничевой, Тернопольская, Верхнеуральская, Энтузиастов, Энгельса, Володарского, Клары Цеткин, Красноармейская, Труда, Коммуны, Витебская, Смирных, Образцова, Гвардейская, Плеханова и другие.

«Рассчитываем, что новые зоны запрета и ограничения скорости начнут действовать в ближайшее время», — подчеркнул заместитель главы города Дмитрий Агеев.