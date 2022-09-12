Проспект Ленина в Челябинске встал в восьмибалльной пробке

Заторы также образовались на прилегающих улицах

«Как ехать на работу, пробки 10 баллов!»

«Сегодня вообще пробки ужас, что случилось?»

«Весь город стоит».

«Почему в понедельник надо рельсы на „Алмазе“ менять!!!!»



— пишут горожане.

Утром 12 сентября на проспекте Ленина в Челябинске образовались восьмибалльные пробки. Как сообщили ИА «Первое областное» очевидцы, движение также затруднено на автодороге «Меридиан» по направлению из центра в Ленинский район.По информации, которой делятся горожане, пробка на проспекте Ленина растянулась как минимум от улицы III Интернационала до улицы Артиллерийской. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», затор в обе стороны растянулся почти на семь километров вплоть до улицы 1-й Эльтонской в восточной части города.Кроме того, заторы разной протяженности зафиксированы на улицах Ловина, 40-летия Октября, Героев Танкограда, Рождественского, Артиллерийской и Первой Пятилетки.Жители города, для которых пробки стали неприятной неожиданностью, активно делятся недовольством в соцсетях и связывают заторы с ремонтом трамвайных путей в Ленинском районе.

На сегодняшние пробки отреагировала глава Челябинска Наталья Котова. Во время аппаратного совещания утром 12 сентября она отметила:

«Действительно, есть проблемы на дорогах с учетом того, что сузили часть дороги на Копейском шоссе для ремонта трамвайных путей». «Может, до окончания часа пик по утрам не перекрывать дороги, чтобы жители могли добраться до мест работы и учебы?» — предложила она.