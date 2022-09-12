По информации, которой делятся горожане, пробка на проспекте Ленина растянулась как минимум от улицы III Интернационала до улицы Артиллерийской. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», затор в обе стороны растянулся почти на семь километров вплоть до улицы 1-й Эльтонской в восточной части города.
Кроме того, заторы разной протяженности зафиксированы на улицах Ловина, 40-летия Октября, Героев Танкограда, Рождественского, Артиллерийской и Первой Пятилетки.
Жители города, для которых пробки стали неприятной неожиданностью, активно делятся недовольством в соцсетях и связывают заторы с ремонтом трамвайных путей в Ленинском районе.
«Как ехать на работу, пробки 10 баллов!»
«Сегодня вообще пробки ужас, что случилось?»
«Весь город стоит».
«Почему в понедельник надо рельсы на „Алмазе“ менять!!!!»
— пишут горожане.
На сегодняшние пробки отреагировала глава Челябинска Наталья Котова. Во время аппаратного совещания утром 12 сентября она отметила:
«Действительно, есть проблемы на дорогах с учетом того, что сузили часть дороги на Копейском шоссе для ремонта трамвайных путей». «Может, до окончания часа пик по утрам не перекрывать дороги, чтобы жители могли добраться до мест работы и учебы?» — предложила она.Напомним, что сегодня, 12 сентября, в Челябинске начался первый этап ремонта переезда на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина, который продлится до 29 сентября. В связи с этим временно изменены или отменены маршруты движения общественного транспорта. Также в понедельник начался второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Новороссийской, который продлится до 10 ноября.