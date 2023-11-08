В Челябинске могут изъять 28 тысяч бесхозяйных объектов недвижимости

Южноуральцам посоветовали не откладывать регистрацию старых квартир

Власти Челябинска не смогли найти владельцев у 28 тысяч квартир, домов, земельных участков и гаражей. Если хозяева не заявят о себе, эти объекты недвижимости могут быть включены в реестр бесхозяйных и затем изъяты в муниципальную собственность. Об этом сегодня, 8 ноября, на пресс-конференции в «КП-Челябинск» сообщила вице-мэр Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Речь идет о недвижимости, права на которую возникли до 1998 года, то есть до принятия закона о государственной регистрации объектов недвижимости и сделок с ними. По словам замруководителя регионального управления Росреестра Ольги Юрченко, в Челябинской области было выявлено 422 800 объектов, по которым в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателях. К настоящему времени найдены хозяева у 10 тысяч объектов, их данные внесены в реестр. Еще 20 тысяч были сняты с учета как фактически несуществующие. В большинстве случаев это сельские дома или гаражи, которые разрушились со временем и не подлежат восстановлению.

В Челябинске власти насчитали 114 599 объектов недвижимости с неизвестными собственниками. Это пока не бесхозяйное имущество, но оно может быть признано таковым, если владельцы не объявятся. По словам Надежды Рыльской, городской комитет по управлению имуществом самостоятельно пытается найти собственников и в случае успеха даже может без их участия внести необходимые сведения в ЕГРН. Но существует достаточно много квартир и домов, которые могут быть признаны бесхозяйными и внесены в соответствующий реестр. Если это произойдет, у хозяев (если они есть) будет год, чтобы оспорить решение городских властей. По истечении этого срока бесхозяйное имущество по суду будет передаваться на баланс муниципалитета.

Ольга Юрченко посоветовала южноуральцам не дожидаться писем и уведомлений, а самостоятельно проверить, есть ли в ЕГРН сведения о праве на их старую квартиру, например. Получить бесплатную справку на сайте Росреестра, в разделе «Справочная информация об объектах недвижимости». Если по указанному адресу право собственности зарегистрировано, то все в порядке. Если нет, то это повод пойти в МФЦ с заявлением и документом о ранее возникшем праве на объект недвижимости. Это может быть договор приватизации, свидетельство о праве наследования, «зеленка» и так далее. Госпошлина за регистрацию ранее возникшего права взиматься не будет.