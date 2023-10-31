У челябинцев могут забрать старое жилье без регистрации

Речь идет о неприватизированной недвижимости старше 25 лет

Челябинцев предупредили о возможной конфискации старых квартир, домов и участков, не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Речь идет об объектах старше 25 лет, сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Если затянуть с регистрацией, объект недвижимости признают бесхозяйным и заберут в собственность муниципалитета.

«Призываем всех горожан выразить свое намерение и зарегистрировать права на объекты недвижимого имущества, которые возникли до 17 сентября 1998 года. Квартиры и другое недвижимое имущество, где правообладатель не выразил свое намерение по владению, в силу прямого указания закона через порядок признания бесхозяйным переходит в собственность муниципального образования», — отметила она.

Всем потенциальным правообладателям направлены письма с предложением обратиться в Росреестр для регистрации права в соответствии с законом.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в Металлургическом районе города планируются к сносу три многоквартирных дома. Участок в границах улиц Электростальской, Минина и Шоссе Металлургов ждет реновация.

Автор: Ольга Бороденок