В Челябинске мэрия проверила качество воды на пляжах

Восемь из девяти оборудованных мест отдыха соответствуют требованиям

В Челябинске специалисты регулярно проверяют качество воды и песка на оборудованных пляжах. По данным за прошедшую неделю, вода на 8 из 9 пляжей соответствует всем нормативам и требованиям. Об этом в понедельник, 11 июля, в ходе аппаратного совещания доложил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Только на улице Черничной на чуриловском пляже частичное несоответствие по микробиологическим показателям. Здесь мы не рекомендуем пить эту воду», — прокомментировал Александр Астахов.

Также замглавы Челябинска отметил, что качество воды зависит от времени года, температуры воздуха, а также водорослей. Пробы воды и песка для исследования вновь возьмут на этой неделе.

Мэр Наталья Котова предложила размещать информацию о результатах проверок воды на информационных стендах на пляжах. Добавим, по данным мэрии, в минувшие выходные на городских пляжах отдохнули более 20 тысяч человек.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал результаты проверок качества воды на городских пляжах. Оказалось, что на четырех из них вода не соответствует нормам. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.





Челябинцам рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах. Список с адресами — в материале ИА «Первое областное».



