В Челябинске меньше домов попадут в первый этап отключения горячей воды

Изменения коснулись трех районов

В Челябинске скорректировали график первого этапа опрессовок. Количество жилых домов, в которых отключат горячую воду, уменьшили. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения коснулись Калининского, Курчатовского и Советского района.

«Централизованно с 21 мая по 4 июня включительно горячее водоснабжение будет отключено в 1139 жилых многоквартирных домах, 76 детских садах, 71 учебном заведении и 23 лечебных учреждениях во всех семи районах Челябинска», — сказали в пресс-службе.

Ранее под отключение попадали 1183 дома. В то же время воды не будет не в 75 детсадах, а в 76.

Кроме того, с 20 мая начнутся гидравлические испытания на локальных котельных. График отключения можно посмотреть здесь.

Напомним, что в домах и соцучреждениях горячей воды не будет две недели. Однако она может вернуться в дома раньше. В случае аварий и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки могут продлить.