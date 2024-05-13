Отключения горячей воды в Челябинске начнутся с 21 мая

В городе проходят проверки теплосетей

В Челябинске во вторник, 21 мая, приступят к первому этапу проверки теплосетей к отопительному сезону. В связи с этим горячую воду отключат в жилых домах, учебных заведениях и больницах. Мера затронет все семь районов, сообщили в городской администрации.



Подготовка котельных, теплосетей и систем теплоснабжения начнется 20 мая.

Централизованные гидравлические испытания начнутся с 21 мая. Под отключение горячей воды попадут 1183 многоквартирных дома, 75 детских садов, 71 учебное заведение и 23 медицинских учреждения. Перечь объектов размещен здесь.

Горячей воды не будет две недели. Однако она может вернуться в дома раньше. В случае аварий и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки могут продлить.

Ранее в мэрии сообщали, что с 13 мая приступят к работам на локальных котельных.