В рамках реконструкции участка около плотины с 8 ноября будет упразднена остановка общественного транспорта на Шершневском кольце. Это первый этап масштабных работ, направленных на разгрузку одного из самых проблемных транспортных узлов Челябинска. В мэрии рассказали, как изменится схема движения.
Вместо прежней остановки появятся две новые:
1. «ул. Лыжных батальонов» — для маршрута № 136к.
Расположение: в районе дома № 3В/1 по улице Центральной.
Направление: при движении со стороны посёлков Западный и Пригородный.
2. «пос. Шершни» — для маршрутов № 2, 3, 23, 26.
Расположение: напротив здания № 13А по улице Гидрострой.
Направление: при движении со стороны северо‑запада.
Параллельно будет ликвидирован пешеходный переход по улице Лыжных батальонов — в непосредственной близости от новой остановки «ул. Лыжных батальонов».
Городские власти призывают пассажиров заранее планировать маршруты с учетом изменений и быть внимательными при посадке и высадке.
Ранее стало известно, что в Челябинске оптимизируют движение в районе поселка Западного и Шершневской плотины. Эффект водители почувствуют совсем скоро.