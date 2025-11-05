В Челябинске ликвидируют остановку на Шершневском кольце

﻿Мэрия назвала новые места для посадки пассажиров

В рамках реконструкции участка около плотины с 8 ноября будет упразднена остановка общественного транспорта на Шершневском кольце. Это первый этап масштабных работ, направленных на разгрузку одного из самых проблемных транспортных узлов Челябинска. В мэрии рассказали, как изменится схема движения.

Вместо прежней остановки появятся две новые:

1. «ул. Лыжных батальонов» — для маршрута № 136к.

Расположение: в районе дома № 3В/1 по улице Центральной.

Направление: при движении со стороны посёлков Западный и Пригородный.

2. «пос. Шершни» — для маршрутов № 2, 3, 23, 26.

Расположение: напротив здания № 13А по улице Гидрострой.

Направление: при движении со стороны северо‑запада.





Параллельно будет ликвидирован пешеходный переход по улице Лыжных батальонов — в непосредственной близости от новой остановки «ул. Лыжных батальонов».

Городские власти призывают пассажиров заранее планировать маршруты с учетом изменений и быть внимательными при посадке и высадке.

Ранее стало известно, что в Челябинске оптимизируют движение в районе поселка Западного и Шершневской плотины. Эффект водители почувствуют совсем скоро.