Власти Челябинска оптимизируют движение в районе поселка Западного и Шершневской плотины

Эффект водители должны почувствовать в течение ближайших недель

В Челябинске, кажется, всерьез взялись за повышение эффективности организации движения на направлении из поселка Западного в центр города, а также на выезде с Шершневской плотины на Худякова. Основные планы по улучшению дорожной ситуации строятся на 2026 год, однако и в этом году удастся кое-что сделать, чтобы разгрузить дороги и несколько снизить градус напряженности в утренние и вечерние часы пик, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Один из наиболее проблемных узлов — кольцо. Тут специалисты выделяют три ключевые проблемы. Это опасная остановка общественного транспорта на самом кольце, которая блокирует движение; это нерегулируемые пешеходные переходы, создающие хаотичный поток людей и машин, а также аварийный выезд с улицы Прибрежной.

До Нового года дорожники планируют реализовать ряд изменений.

«Основные моменты, которые мы постараемся реализовать в 2025 году, — а это именно убрать остановку с кольца, обустроить три новых остановочных комплекса, а также сделать регулируемый пешеходный переход для безопасности учеников школы», — рассказал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

Также в числе мероприятий ближайших нескольких недель — обустройство двух новых светофорных объектов: на улице Лыжных Батальонов, в районе выезда с рынка и в месте пересечения Университетской Набережной и улицы Худякова. Будут ликвидированы два нерегулируемых пешеходных перехода по улице Лыжных Батальонов возле выезда на кольцо. Параллельно остановочные пункты в зоне кольца временно перенесут, а существующую остановку непосредственно на перекрестке закроют.

«Эти временные решения не только помогут разгрузить поток, но и позволят оценить эффективность изменений в предстоящий зимний период», — говорит Дмитрий Агеев.

О мероприятиях, планируемых на 2026 год, рассказал техник-специалист по моделированию дорожного движения АО «СМЭУ» Александр Кузнецов.

Начнут с проблемного участка на плотине. Основная проблема здесь — излишне удаленная стоп-линия, которая находится в 55 метрах от перекрестка. Для обеспечения безопасности здесь сейчас установлен длительный запрещающий сигнал в 12 секунд, чтобы автомобили, проезжающие на последнюю секунду зеленого, успевали очистить перекресток, а это, в свою очередь, снижает общую пропускную способность.

«Мы предлагаем простое и эффективное решение: не демонтируя существующий светофор и пешеходный переход, добавить еще одну, более близкую к перекрестку стоп-линию. Это позволит нам сократить время запрещающего сигнала до стандартных 4 секунд, высвободив 8 секунд для других направлений», — рассказал он.

В перспективе этот участок будет расширен до трех полос, что окончательно сместит пробку с плотины.

Комплексный план на 2026 год включает ликвидацию опасной остановки и строительство новой дороги-дублера, организацию нового регулируемого перекрестка с приоритетом для поворота к школе, а также создание у школы так называемой зоны «поцелуй и поезжай», где родители смогут безопасно высадить детей прямо у входа, не создавая заторов.

«Родители, которые везут ученика в школу, спокойно, у них будет отдельная фаза для поворота налево конкретно, смогут повернуть налево, проехать по строящейся дороге, уйти на улицу Прибрежную, где будет организовано разворотное кольцо. Стоянка здесь будет запрещена, но остановка — разрешена. Что мы от этого получим? Убираем конфликт, родитель высаживает ребенка уже непосредственно у школы, ребенку не надо переходить ни проезжую часть, ни пешеходные переходы, ни светофор. Он вышел — и по прямой пошел до школы. Родитель может на минутку задержаться, посмотреть, как ребенок зашел на территорию школы, и спокойно отправляться по своим делам», — говорит Александр Кузнецов.

В мэрии подчеркивают: запланированная реконструкция основана на детальных исследованиях и математических моделях. Проектом также предусмотрена комплексная оптимизация работы светофоров на всей прилегающей дорожной инфраструктуре.