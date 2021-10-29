В Челябинске высадили новые деревья на территории Собора Рождества Христова

На территории зацветут 440 ясеней и тополей

В рамках контракта по благоустройству территории рядом с кафедральным Собором Рождества Христова на северо-западе Челябинска начали высадку новых деревьев. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

Работы выполняет ООО «НБМСтрой». Перед высадкой новых на территории спилили 223 небольших дерева. Разрешение на спиливание деревьев выдано управлением экологии и природопользования мэрии.

Согласно контракту, подрядчик компенсирует снос деревьев. Уже сейчас рабочие приступили в высадке ясеней. Всего этих деревьев будет высажено 400 штук. На территории собора появятся и тополя — 40 деревьев. Подрядчик облагородит газон на площади 15 тысяч м2.

Как ранее сообщал наш сайт, 8 октября на перекрестке улицы Красной и проспекта Ленина высадили четыре молодых даурских лиственницы, выписанных губернатором Алексеем Текслером специально вместо уничтоженных в мае. Директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер назвала эту акцию извинением губернатора перед челябинцами, которое он сделал за тех, кто был ответственен за вырубку.