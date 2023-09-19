В Челябинске компенсационный автобусный маршрут продлили до АМЗ

От областной больницы транспорт следует по улице Блюхера

В Челябинске компенсационный автобусный маршрут (КМ) продлили до АМЗ в связи с изменением движения нескольких троллейбусов. Как сообщили в пресс-службе ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области», днем транспорт следует каждые 20 минут.

«С 16 сентября маршрут автобуса КМ следует по Блюхера до АМЗ. В остальном — без изменений. Автобус ходит ежедневно: каждые 20 минут днем и каждые 30 минут вечером (после 20:00)»,— уточнили в учреждении.

Первый рейс от улицы Калинина отправляется в 5:40, от АМЗ — в 6:02. Последний рейс от Калинина — в 22:10, от АМЗ — в 22:20.

Напомним, в связи с модернизацией контактной сети с 16 сентября по 16 октября закрыто движение троллейбусов по улицам Воровского и Блюхера. Пятый маршрут отменили совсем, а троллейбусы № 12 и 16 пустили в другие районы.