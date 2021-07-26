В Челябинске владельцев компаний штрафуют за нарушение правил благоустройства

Чаще всего организации-нарушители затягивают с восстановлением территории после земляных работ, не убирают мусор и не косят траву

В Челябинске предусмотрены штрафы за несоблюдение правил благоустройства. Наиболее частые нарушения — проведение земляных работ без ордера, несоблюдение сроков их проведения, а также несвоевременное восстановление благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

О результатах работы административной комиссии города Челябинска в понедельник, 26 июля, в ходе аппаратного совещания с мэром Натальей Котовой рассказал ее заместитель Валерий Смирнов.

С 12 по 23 июля по ранее выявленным нарушениям ООО СК «Гарант Сити» назначен штраф на сумму 55 тысяч рублей, ООО «Парксити» — на сумму 60 тысяч рублей. АО «СМЭУ» заплатит два штрафа на сумму 150 тысяч рублей, ООО «Уралэнерго» — один штраф на сумму 75 тысяч рублей. Также два штрафа на сумму 10 тысяч рублей назначено должностному лицу «Теплоэнергосбыта».

«За прошедшие две недели также составлены протоколы и наложены штрафные санкции за непроведение работ по уборке мусора с прилегающей территории к контейнерной площадке на ООО „Ремжилзаказчик Советского района“ и ООО „Ремжилзаказчик Центрального района“ по 110 тысяч рублей на каждое», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Также назначены наказания по ранее выявленным нарушениям. За нескошенный газон ООО «Стройтех» оплатит два штрафа на сумму 120 тысяч рублей. ООО «Ка-Транс» оштрафовали на 100 тысяч рублей за парковку машины на газоне и на эту же сумму — за самовольную установку киоска.

«Продолжается работа с организациями, обслуживающими жилой фонд, по контролю за своевременным кошением травы. По итогам проведенной работы в бюджет города Челябинска поступил штраф от ООО „Коммунальное содружество“ в сумме 60 тысяч рублей. В службу судебных приставов переданы для принудительного взыскания постановления административной комиссии в отношении ООО „ПЖРЭУ Курчатовского района“ на сумму 60 тысяч рублей и ООО „Ремжилзаказчик Советского района“ на сумму 50 тысяч рублей», — сообщили в ходе аппаратного совещания.

Напомним, в Челябинске еженедельно проверяют состояние общественных территорий и мест отдыха. При выявлении нарушений составляются акты, после чего административная комиссия принимает решение о наложении штрафов.