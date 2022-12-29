Минздрав РФ назначил руководителем челябинского медуниверситета проректора СибГМУ

Александр Мирошниченко приступит к обязанностям после новогодних каникул

Минздрав РФ опубликовал приказ министра Михаила Мурашко о назначении нового и. о. ректора Южно-Уральского медицинского госуниверситета. С 9 января руководителем челябинского вуза станет Александр Мирошниченко, до последнего момента — проректор по учебной работе СибГМУ (Томск).



Напомним, 26 декабря истек срок трудового договора у и. о. ректора ЮУГМУ Андрея Важенина. Важенин остался в университете заведовать кафедрой онкологии, до особых распоряжений руководить вузом осталась проректор Лариса Телешева. Распоряжения последовали быстро: приказ министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко датирован тем же числом, 26 декабря.

Александру Мирошниченко 37 лет, в 2008 году он окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета (Барнаул) по специальности «лечебное дело», спустя год — интернатуру по специальности «терапевт». В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию, к 2018 году получил ученую степень доктора медицинских наук по специальности «фармакология». Тогда же Мирошниченко перевелся из Барнаула в Томск и возглавил кафедру фармакологии Сибирского медицинского госуниверситета, а вскоре занял пост проректора СибГМУ по учебной работе.

Срок работы Александра Мирошниченко на посту и. о. ректора ЮУГМУ истекает 28 декабря 2023 года. Отметим, дата выборов ректора челябинского вуза Минздравом РФ еще не определена.