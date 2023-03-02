В Челябинске к сентябрю обновят сквер с башней на ЧТЗ

Работы начнутся, как только сойдет снег

В Челябинске готовятся приступить к реконструкции сквера на улице Южноуральской в Тракторозаводском районе. К началу осени там установят новые скамейки и лавки, обновят освещение, посадят деревья и кустарники. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проект реновации сквера стал победителем рейтингового голосования и получил финансирование в размере 19,6 млн рублей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о территории между двумя жилыми массивами напротив дома № 13 на улице Южноуральской. Этот сквер примечателен башней с часами в его центре. В концепции обновления этот объект сохранен и по-прежнему будет центром всей архитектурной композиции. Башню отреставрируют и установят вокруг нее настил для сидения.

Работы стартуют в апреле. Подрядчику предстоит замостить тропинки, возвести детскую и спортивную площадки, установить новые фонари и провести озеленение. В западной части сквера предусмотрена событийная площадка для жильцов близлежащих домов: там в центре старой клумбы посадят ель, а из подпорной стенки сделают скамейку. Получится отличное место для встречи Нового года всем двором.