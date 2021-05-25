В Челябинске к новому сезону отремонтируют дворовые хоккейные корты

Также во дворах установят новое баскетбольное оборудование

До конца сентября в Челябинске планируют отремонтировать 14 хоккейных кортов и 5 спортивных площадок. Помимо этого, на 13 уличных площадках установят новое баскетбольное оборудование: стойки, щиты и корзины для игры.

На данный момент в управлении МБУ «Спортивный город» находится 116 спортивных объектов. В это число входит 83 хоккейных корта, 5 игровых площадок, 15 комплексов уличных тренажеров, тренажерный зал, два скейт-парка, стадион Колющенко и лыжная база.

«Последние два года в Челябинске идет активный ремонт спортивных объектов по инициативе главы города и управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска. Так, в 2020 году отремонтированы 43 хоккейных корта и 4 тренажерных площадки в Курчатовском районе. Кроме того, установлено 2 новых хоккейных корта и 6 модульных зданий для переодевания спортсменов и инструкторов», — сообщили в мэрии.

В Калининском районе во дворе дома № 27 на улице Каслинской находится футбольное поле, которое реконструируют с 2020 года. За прошлый год на его территории установили ограждение и подготовили основание для нового покрытия. В этом году планируют нанести на поле искусственное покрытие и обустроить беговые дорожки с резиновым покрытием.

По проекту «Инициативное бюджетирование» утвердили финансирование на еще два спортивных объекта. Первый — установка пластикового хоккейного корта с зонами для запасных игроков и судьи между домами ул. Бейвеля, 39 и ул. Габдуллы Тукая, 22 в микрорайоне Парковый. Второй объект — хоккейный корт на Петра Сумина, 26. Там планируется уложить асфальтное покрытие. Все эти планы планируется выполнить в течение 2021 года.