В Челябинске изменится схема пересадок на Шершневском кольце

Пассажирам придется привыкать к новым направлениям

С 8 ноября в Челябинске произойдут изменения в организации дорожного движения на кольце «Шершни». Решение, принятое городской администрацией, затронет пассажиров автобусов № 2, 3, 23, 26, 136к, 158к и 161 и изменит привычные маршруты, сообщили в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области.

Ранее писали, что на кольце «Шершни» вместо одной остановки появится две: «Ул. Лыжных Батальонов» — для маршрута № 136к и «Пос. Шершни» — для маршрутов № 2, 3, 23, 26. Параллельно будет ликвидирован пешеходный переход по улице Лыжных Батальонов.





Администрация города уточняет новую логику для пассажиров.

Пассажирам автобуса 136к, следующим в сторону центра, для пересадки на маршруты № 2, 3, 11, 23, 26 нужно идти на остановку «Пляж Городской».

Пассажирам автобуса 158к, направляющимся в центр, для пересадки на автобусы № 2, 3, 23, 26 следует выходить на новой остановке «Шершни» на улице Гостевой.