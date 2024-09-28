В воскресенье, 29 сентября, пройдет Челябинский марафон. С связи с этим движение по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до Цвиллинга будет перекрыто с шести часов утра до 15:00. Общественный транспорт последует по измененным маршрутам, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Автобусы поедут по следующим маршрутам:
- № 2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;
- № 4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- № 14: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;
- № 15: ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Пушкина — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — ЧМК;
- № 22а: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;
- № 26: ЧВВАКУШ — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Худякова — ЧВВАКУШ;
- № 33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- № 35: Приборостроителей — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;
- № 40: Поселок АМЗ — Воровского — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — Университетская набережная;
- № 51: Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Воровского —Сосновка;
- № 64: Автобусный парк — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Автовокзал «Центральный»;
- № 74: Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
- № 81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина; № 90с: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад Кристалл;
- № 123: Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- № 128: Автовокзал — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Петра Столыпина;
- № 483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина.
Изменятся маршруты следующих троллейбусов:
- №№ 7, 17: Черкасская — Комсомольский проспект — Молдавская;
- № 16: начнет работу с 14:30;
- № 10: Солнечный берег — проспект Ленина — Детский мир;
- № 12: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — проспект Ленина — Мамина и Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС Юность;
- № 14: ЧМК — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — Коммуны — Энгельса (далее по маршруту до ЧМК);
- № 19: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — проспект Ленина — Мамина.
Последуют по измененным маршрутам и трамваи:
- № 2: ЧЭМК — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1;
- № 20: Першино — Кирова — Карла Маркса — Российская — Першино.
Ожидается, что участие в Челябинском марафоне примут 3,5 тысячи любителей бега. Всего будет четыре дистанции — на 5, 10, 21 и 42 километра. Участники раскупили все слоты еще в середине сентября.