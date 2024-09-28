В Челябинске изменится движение транспорта в связи с проведением марафона 29 сентября

По измененным маршрутам последуют автобусы, троллейбусы и трамваи

В воскресенье, 29 сентября, пройдет Челябинский марафон. С связи с этим движение по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до Цвиллинга будет перекрыто с шести часов утра до 15:00. Общественный транспорт последует по измененным маршрутам, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Автобусы поедут по следующим маршрутам:

№ 2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;

№ 4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;

№ 14: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;

№ 15: ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Пушкина — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — ЧМК;

№ 22а: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;

№ 26: ЧВВАКУШ — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Худякова — ЧВВАКУШ;

№ 33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

№ 35: Приборостроителей — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;

№ 40: Поселок АМЗ — Воровского — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — Университетская набережная;

№ 51: Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Воровского —Сосновка;

№ 64: Автобусный парк — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Автовокзал «Центральный»;

№ 74: Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

№ 81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина; № 90с: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад Кристалл;

№ 123: Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;

№ 128: Автовокзал — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Петра Столыпина;

№ 483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Изменятся маршруты следующих троллейбусов:

№№ 7, 17: Черкасская — Комсомольский проспект — Молдавская;

№ 16: начнет работу с 14:30;

№ 10: Солнечный берег — проспект Ленина — Детский мир;

№ 12: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — проспект Ленина — Мамина и Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС Юность;

№ 14: ЧМК — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — Коммуны — Энгельса (далее по маршруту до ЧМК);

№ 19: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — проспект Ленина — Мамина.

Последуют по измененным маршрутам и трамваи:

№ 2: ЧЭМК — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1;

№ 20: Першино — Кирова — Карла Маркса — Российская — Першино.

Ожидается, что участие в Челябинском марафоне примут 3,5 тысячи любителей бега. Всего будет четыре дистанции — на 5, 10, 21 и 42 километра. Участники раскупили все слоты еще в середине сентября.