В Челябинске с 15 по 30 сентября автобусы № 15, 16, 31, 41 и 93с будут следовать по измененным маршрутам по причине ремонта тепломагистрали на улице Румянцева в Металлургическом районе. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в администрации Челябинска.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», из-за закрытия движения транспорта по улице Румянцева изменят свой маршрут троллейбусы № 7 и № 14. Первый будет следовать по трассе: АМЗ — Пети Калмыкова — ДК строителей — Черкасская — АМЗ. Второй — ПКиО — Пети Калмыкова — ДК строителей — Черкасская — ПКиО.

Согласно уточненным данным, изменения коснутся также пяти автобусных маршрутов, которые будут следовать по следующей схеме:
  • № 15: ПКиО — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);
  • № 16: ЮУрГУ — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);
  • № 31: Академика Королёва — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — 60-летия Октября — ЧМК ( в строну Северо-Запада по действующей трассе);
  • № 41 в аэропорт: Черкасская — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — Шоссе Металлургов — Аэропорт (из Аэропорта по действующей трассе);
  • № 93с: Сад «Авиатор-2» — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону сада «Авиатор-2» по действующей трассе).