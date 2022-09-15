Как ранее сообщало ИА «Первое областное», из-за закрытия движения транспорта по улице Румянцева изменят свой маршрут троллейбусы № 7 и № 14. Первый будет следовать по трассе: АМЗ — Пети Калмыкова — ДК строителей — Черкасская — АМЗ. Второй — ПКиО — Пети Калмыкова — ДК строителей — Черкасская — ПКиО.
Согласно уточненным данным, изменения коснутся также пяти автобусных маршрутов, которые будут следовать по следующей схеме:
- № 15: ПКиО — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);
- № 16: ЮУрГУ — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);
- № 31: Академика Королёва — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — 60-летия Октября — ЧМК ( в строну Северо-Запада по действующей трассе);
- № 41 в аэропорт: Черкасская — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — Шоссе Металлургов — Аэропорт (из Аэропорта по действующей трассе);
- № 93с: Сад «Авиатор-2» — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону сада «Авиатор-2» по действующей трассе).