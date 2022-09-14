В Челябинске из-за ремонта теплотрассы на две недели перекроют дорогу в Металлургическом районе

На улице Румянцева заблокируют движение транспорта с 15 по 30 сентября

В Челябинске на улице Румянцева из-за ремонта на тепломагистрали закрывают движение транспорта от центра в северном направлении. Ограничения будут действовать с 15 до 30 сентября с 10:00 до 15:00 на участке от дома № 15 до дома № 29, предупредили в мэрии города.

Также закрывается движение троллейбусов маршрутов № 7 и № 14 от ДК Строителей до ЧМК.

«Ежедневно до конца сентября движение троллейбусов будет организовано по измененным маршрутам:

№ 7 АМЗ — ул. Пети Калмыкова — ДК Строителей — АМЗ.

№ 14 ПКиО — ул. Пети Калмыкова — ДК Строителей — ПкиО», — предупредили в администрации города.

По работе автобусных маршрутов мэрия сообщит дополнительно. Напомним, на улице Румянцева ограничения начали действовать с 25 августа, там идут работы по замене теплосетей.