В Челябинске изменили список дворов — победителей программы инициативного бюджетирования

В итоге благоустроят площадки, которые собрали минимум, а не максимум голосов

В конце февраля был опубликован итоговый список дворов, где в 2025 году пройдет благоустройство по программе инициативного бюджетирования. У отдельных челябинцев он вызвал недоумение, так как не имеет ничего общего со списком дворов, победивших в народном голосовании. Почему при отборе проектов не учли мнение жителей, разбиралось Первое областное информагентство.

Каждый год власти города призывают жителей выдвигать свои дворы на участие в программе инициативного бюджетирования. Вместе с управляющими компаниями жильцы готовят проекты благоустройства, а потом город проводит народное голосование на сайте «Госуслуги», чтобы выявить лидеров. Победители голосования получают деньги на благоустройство. По крайней мере, многие думают именно так.

«Чтобы попасть в программу, мы прошли все круги ада. Подготовили перечень необходимых работ. Рассчитали смету в ценах 2025 года. Агитировали жильцов принять участие в голосовании. В мэрии нам сказали, что это самое важное — набрать большое количество голосов. В итоге дом по количеству набранных голосов вошел в первую десятку объектов по Ленинскому району. Но в благоустройстве нам отказали», — рассказал Первому областному один из участников конкурса.

Та же самая участь постигла и других победителей голосования в Ленинском районе Челябинска: из первой десятки, набравшей самое большое количество голосов, в программу ремонта попал всего один двор — Агалакова, 22—22а. В голосовании он набрал 964 голоса и занял второе место.

Этим летом ремонт в итоге сделают во дворах, которые заняли в народном голосовании 13-е, 18-е, 23-е, 25-е, 27-е, 28-е, 33-е, 35-е, 38-е место. Почти все они набрали по 200 с небольшим голосов.

Из программы выброшены дома по улицам Шота Руставели, 30 (916 голосов), Харлова, 15 (608 голосов), Новороссийской, 88 (564 голоса), Новороссийской, 80 (496 голосов), Коммунаров, 6 (446 голосов), Гагарина, 10 (391 голос) и Южный Бульвар, 26а (391 голос).

Как такое возможно?



«После того как мы сдали документы на конкурс, поползли слухи, что комиссия будет учитывать процент софинансирования проекта со стороны жильцов. В положении о проведении конкурса было сказано, что жильцы должны оплатить не менее 4% от стоимости работ. Мы и поставили эту цифру. Но прописали, что готовы по максимуму вложиться трудовым участием. Так как слухи, как правило, не беспочвенны, мы решили исправить проект — изменить процент в большую сторону. Но нам уже не дали. Благоустройство в итоге пройдет во дворах, где процент софинансирования составляет 10%», — рассказал нам участник конкурса.

В мэрии Челябинска нашей редакции подтвердили, что итоги голосования жителей не являются решающим элементом отбора.

«Электронное голосование — это лишь один из критериев выбора победителей. Помимо него, конкурсная комиссия учитывает степень проработанности проектов, актуальность проблемы, трудовое и финансовое участие инициаторов проекта. За каждый критерий начисляется определенное количество баллов, которые в итоге суммируются. Допускается к реализации и получает финансирование, согласно Закону Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО, инициативный проект, который набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими», — пояснили «Первому областному» в пресс-службе мэрии.

Вместе с дворовыми площадками из числа победителей выпали два общественно значимых пространства. Первое место в народном голосовании по Ленинскому району занял проект благоустройства спортивной площадки школы № 55, а четвертое место — проект благоустройства спортивной площадки школы № 130. Они набрали 1450 и 828 голосов. В этом году здесь не сделают ничего.

«Проекты „Капитальный ремонт спортивной площадки и благоустройство территории школы № 55“ и „Текущий ремонт спортивных площадок школы № 130“ по результатам конкурса набрали 17 и 20 баллов соответственно. При этом минимальный проходной балл в Ленинском районе в 2024 году составил 22 балла. Поэтому конкурсной комиссией было принято решение об отказе в поддержке этих инициативных проектов», — говорят в мэрии.

В администрации города добавляют, что жильцы и управляющие компании могут доработать свои проекты и заявиться на участие в конкурсе в следующем году.

«Инициаторы вправе доработать проекты, подготовить презентационные и дополнительные материалы к инициативным проектам и направить их в администрацию города Челябинска в период с 10 по 20 октября для участия в конкурсе на будущий год», — заявили в мэрии.

В Челябинске в 2024 году на конкурс инициативного бюджетирования были поданы 129 проектов. К электронному голосованию допустили 176 проектов. Из них прошли отбор и будут реализованы 73.

На реализацию проектов из областного бюджета направят 520 миллионов рублей.

Изменения затронут все районы города. В основном проекты предусматривают благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, ремонт и строительство проездов. Всего в Челябинске в 2025 году реализуют 73 проекта.