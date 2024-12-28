В Челябинске в 2025 году реализуют 73 инициативы

Жители проголосовали за благоустройство города

Конкурсный отбор по программе «Инициативное бюджетирование» завершен. К электронному голосованию было допущено 176 проектов. Из них прошли отбор и будут реализованы 73.

На реализацию проектов из областного бюджета направят 520 млн рублей.

Изменения затронут все районы города. В основном проекты предусматривают благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, ремонт и строительство проездов.

В Калининском районе будут реализованы восемь проектов. Они затронут несколько дворов.

В Курчатовском районе преобразятся семь придомовых территорий.

Девять комплексных проектов, включающих ремонт и создание дворовых проездов, тротуаров, детских площадок, претворят в жизнь в Ленинском районе. Также благоустроят придомовую территорию у двух домов по улице Агалакова.

В Металлургическом районе пройдет благоустройство 14 дворовых территорий многоквартирных домов. Кроме того, отремонтируют дворовые проезды у домов № 32 по улице 60-летия Октября и № 6 по улице Комаровского.

В Советском районе отремонтируют спортплощадку на улице Овчинникова, проезд и территорию у дома № 94 по улице Елькина, другие проезды и тротуары. Асфальт придет на улицы Изумрудную, Чапаева, Бульвара 2-го. Будет благоустроена территория дома № 81 на Блюхера.

В Тракторозаводском районе продолжит развитие набережная у Первого озера. Благоустроят стадион, создадут территорию хорошего настроения, преобразят девять дворов и спортивную площадку.

Центральный район реализует 14 проектов. Это 12 дворовых территорий, асфальтирование дорожного полотна, ограждение спортивной площадки.