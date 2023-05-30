В Челябинске из‑за жары в семь раз усилили полив деревьев и газонов

В ближайшие дни температура воздуха может подняться до +40 °C

На этой неделе в Челябинске поливом зеленых насаждений ежедневно занимаются 12—14 машин. Из-за жары количество техники увеличили в семь раз по сравнению с обычными днями, а число поливаемых растений — в 2,5 раза. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе городской администрации.

Так, в понедельник, 29 мая, в городе работало 13 поливальных машин, которые совершили 27 рейсов и израсходовали 217 кубометров воды. Было полито 1769 деревьев, 9516 кустов, 12 355 квадратных метров газона и 138 квадратных метров цветников. За неполный день 30 мая было полито около 2 тысяч деревьев. В мэрии уточнили, что речь идет о работах, которые выполняло муниципальное учреждение «ЭВИС». Помимо него за зелеными насаждениями ухаживают коммерческие подрядчики.

«Эти объемы будем сохранять всю жару и увеличивать при необходимости», — добавили в пресс-службе.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что, по прогнозам синоптиков, лето в Челябинске начнется с почти 40-градусной жары. В ближайшие дни столбики термометров будут подниматься до +36 градусов, в пятницу жара усилится до +39 градусов. В связи с аномальной жарой в регионе продлили экстренное предупреждение. Аномальная жара опасна для людей с хроническими заболеваниями. Также вероятны пожары на объектах, расположенных в пожароопасной зоне.