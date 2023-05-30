Экстренное предупреждение из‑за жары продлили в Челябинской области до 2 июня

Температура будет подниматься почти до +40 градусов

Лето в Челябинской области начнется с почти сорокаградусной жары. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ближайшие дни столбики термометров будут подниматься до +36 градусов, в пятницу жара усилится до +39 градусов. В связи с аномальной жарой синоптики продлили экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска».

«По данным Челябинского Гидрометеоцентра, с 31 мая по 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара — до +36° и выше. В связи с опасными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна; созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке пожаро- и взрывоопасных веществ», — уточнили в ведомстве.

Аномальная жара опасна для людей с хроническими заболеваниями. Также вероятны пожары на объектах, расположенных в пожароопасной зоне.

Кроме того, в ближайшие дни в регионе обещают порывистый ветер, что может усугубить ситуацию с пожарами. Южноуральцев просят проявлять осторожность и не разводить открытый огонь, тем более что это запрещено в связи с действующим в регионе особым противопожарным режимом.