В Челябинске из‑за случая кори часть ЮУрГУ отправили на дистант

Инфекцию принесла в вуз уборщица

В Южно-Уральском государственном университете выявлен случай кори. Чтобы не допустить распространения этой инфекции, часть преподавателей и студентов перевели на дистанционное обучение. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Известно также, что заболела уборщица вуза, которая обслуживает первые этажи корпуса «3Б». По данным нашей редакции, на прошлой неделе она пришла на работу с температурой.

Роспотребнадзор уже определил круг студентов и преподавателей, которые могли случайно вдохнуть принесенный в университет вирус. Все они отправлены на дистант. Также контактным, которые не болели корью и не прошли полный курс вакцинации, предложено пройти экстренную вакцинацию от кори.

«Так как инфекция передается воздушно-капельным путем, для предупреждения новых случаев заражения важна вакцинация неболевших и непривитых. Списки привитых и непривитых уже составлены. Студентам и преподавателям, которые не имеют иммунитета к кори, рекомендовано сделать прививку в течение 72 часов. Если возможный контакт с больным человеком был отдаленным, то этот период можно продлить. Сегодня наши сотрудники работают в вузе: проводят расследование, решают вопросы по вакцинации»,

— рассказала ИА «Первое областное» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

До какой даты объявлен дистант и сколько студентов будут учиться дистанционно, в вузе не сообщают.

По словам Светланы Лучининой, на начало этой недели в Челябинской области подтверждены 28 случаев заражения корью. Людей с подозрением на корь обычно больше, но в лаборатории по анализам заболевание подтверждают только у каждого второго больного.