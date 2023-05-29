Известно также, что заболела уборщица вуза, которая обслуживает первые этажи корпуса «3Б». По данным нашей редакции, на прошлой неделе она пришла на работу с температурой.
Роспотребнадзор уже определил круг студентов и преподавателей, которые могли случайно вдохнуть принесенный в университет вирус. Все они отправлены на дистант. Также контактным, которые не болели корью и не прошли полный курс вакцинации, предложено пройти экстренную вакцинацию от кори.
«Так как инфекция передается воздушно-капельным путем, для предупреждения новых случаев заражения важна вакцинация неболевших и непривитых. Списки привитых и непривитых уже составлены. Студентам и преподавателям, которые не имеют иммунитета к кори, рекомендовано сделать прививку в течение 72 часов. Если возможный контакт с больным человеком был отдаленным, то этот период можно продлить. Сегодня наши сотрудники работают в вузе: проводят расследование, решают вопросы по вакцинации», — рассказала ИА «Первое областное» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
До какой даты объявлен дистант и сколько студентов будут учиться дистанционно, в вузе не сообщают.
По словам Светланы Лучининой, на начало этой недели в Челябинской области подтверждены 28 случаев заражения корью. Людей с подозрением на корь обычно больше, но в лаборатории по анализам заболевание подтверждают только у каждого второго больного.
При выявлении кори контактных ограничивают в общении с другими людьми на 21 день. Так, на прошлой неделе на Южном Урале 71 человека отстранили от работы и от посещения детских садов как имевших контакт с заболевшими корью. Если человек имеет прививки или уже болел этой инфекцией, он может не изолироваться от других, заметила Светлана Лучинина.
Напомним, в России все чаще отмечают вспышки завозной кори. На Южном Урале случаев заражения этой инфекцией не было уже несколько лет. Чтобы предотвратить их, в 2023 году поликлиники области проводят бесплатную подчищающую иммунизацию. Чем опасна болезнь и кому следует привиться от кори, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».