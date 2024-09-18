В Челябинске из-за роста случаев пневмонии классы начали переводить на удаленку

Занятия в дистанционном формате будут в школе № 121

Из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией уроки в челябинских школах начали переводить в онлайн-формат. Одной из первых стала школа № 121 в Советском районе. Информацию о переводе занятий на удаленку одного из классов отправили родителям школьников.

«Ограничительные мероприятия проводятся по распоряжению Роспотребнадзора в связи с регистрацией случаев внебольничной пневмонии и недопущения распространения заболевания», — сказано в сообщении.

На дистанционное обучение школа отправится до 28 сентября. Пока неизвестно, подключатся ли к ней остальные учебные заведения. В региональном Роспотребнадзоре нашему информагентству сообщили, что пока обсуждаются два случая вспышки заболеваний в школах.

Напомним, в Челябинской области замечен рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе внебольничной пневмонией.