В Челябинской области начался рост заболеваемости внебольничной пневмонией

Причина — бактерии, вирусы гриппа, коронавирусная инфекция и микоплазма

В Челябинской области замечен рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе внебольничной пневмонией. Одна из причин — подъем заболеваемости респираторным микоплазмозом, инфекцией, поражающей легкие. Как защититься, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Вспышки респираторных инфекций обычно начинаются в детских садах и школах, особенно после возвращения с летних каникул. Отличить микоплазмоз от обычной простуды не всегда легко: он может протекать без осложнений, а может вызвать пневмонию. Мерами профилактики станут соблюдение личной гигиены, мытье рук, влажная уборка и проветривание, минимизация общения с заболевшими.

Также родителям не стоит водить детей в школу или садики, если у ребенка начался кашель, насморк, чихание. Необходимо сразу вызывать врача на дом.

А самый действенный способ предотвратить болезнь — вакцинация против гриппа. На сегодняшний день прививки получили свыше 300 тысяч южноральцев.