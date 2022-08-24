В Металлургическом районе Челябинска ограничат движение транспорта до конца сентября

На участке дороги будут ремонтировать теплотрассу

В Челябинске, на улице Румянцева, ограничат движение транспорта до 30 сентября. На участке от дома № 15 до дома № 29 будут закрыты крайние левые полосы в обе стороны. Связано это с капитальным ремонтом теплотрассы, сообщили в мэрии Челябинска.



Ограничения вступают в силу в 8:00 25 августа и продлятся до 20:00 30 сентября.

Такое же ограничение действует на еще одном участке Румянцева — от дома № 33 до дома № 28, там левую полосу откроют 15 сентября.

В мэрии водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.