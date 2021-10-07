На открытии памятника Александру II в Челябинске будет присутствовать замминистра культуры РФ

Владимир Осинцев приедет на Южный Урал 10 октября

10 октября в Челябинске пройдет форум Всемирного русского народного собора. В рамках мероприятия известный меценат Константин Малофеев и заместитель министра культуры России Владимир Осинцев откроют памятник Александру II на Алом поле, сообщили Первому областному информационному агентству организаторы форума.



Напомним, бизнесмен Константин Малофеев выделил средства на создание памятника царю Александру II и размещение его в Челябинске. Постамент со скульптурой уже установлены в сквере Алое поле в Челябинске, торжественное открытие объекта пройдет 10 октября.

Затем в главном корпусе ЮУрГУ состоится заседание форума русского народного собора. Известно, что на форуме Константин Малофеев презентует свою новую книгу «Империя».