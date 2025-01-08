Астрологи и мастера фэн-шуй назвали лучшие даты для уборки новогодней елки в 2025 году

Они в один голос не рекомендуют оставлять дерево в доме до весны

Астрологи и мастера фэн-шуй рекомендуют в наступившем году не затягивать с уборкой новогоднего убранства. Елку, согласно их расчетам, до весны также лучше не оставлять.

По одной из версий, чтобы привлечь в дом позитивную энергию, изобилие и процветание, с новогодним деревом стоит проститься сразу после встречи Старого Нового года 14 января.

На финансовую успешность повлияет уборка 16 января, принесет удачу в делах —18-е, для привлечения в свою жизнь любви и счастья займитесь разборкой елки 22 января.

Согласно фэн-шуй, елку необязательно оставлять вплоть до китайского Нового года (в 2025 году он наступит 4 февраля) — ее вполне можно заменить на высокое растение с золотыми или красными украшениями для привлечения благополучия.

Все рекомендации носят исключительно развлекательный характер.