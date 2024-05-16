В Челябинске искусственный интеллект помогает диагностировать рак груди

В Челябинской областной клинической больнице появился умный маммограф

Диагностический центр ЧОКБ получил новейший маммограф с искусственным интеллектом. Аппарат помогает врачу находить опухоль молочных желез, выделяя красным подозрительный участок тканей. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает пресс-служба клиники.

При большой нагрузке у медика может «замылиться глаз», и тогда он пропускает значимые детали. А искусственный интеллект не устает и четко следует своей программе.

«Искусственный интеллект подсвечивает зоны, на которые нужно обратить внимание. Красным цветом он выделяет злокачественные новообразования, а зеленым — доброкачественные», — говорит заведующий рентгеновским отделением № 1 ЧОКБ Валерий Блиновских.

Медики говорят, что искусственный интеллект пока не идеален, но он быстро учится. Машина не может поставить диагноз — это по-прежнему область ответственности врачей, однако умный маммограф может подсказать доктору, на что нужно обратить пристальное внимание.





Рак молочной железы входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний у женщин во всем мире. Маммография считается золотым стандартом для выявления опухолей молочных желез.

«Согласно действующим приказам Минздрава акушер-гинеколог обязан назначать маммографическое исследование каждой женщине после 40 лет раз в два года, а после 50 лет — ежегодно», — говорит врач акушер-гинеколог ЧОКБ Владимир Крюков.

С появлением нового аппарата выявляемость рака молочных желез на ранней стадии в ЧОКБ может вырасти на 10%. Также должно сократиться число ошибок.





В пресс-службе клиники замечают, что за месяц работы умный маммограф уже обследовал 40 женщин: у восьми он обнаружил доброкачественные образования, еще у трех — злокачественные. Попасть на исследование можно по направлению гинеколога консультативной поликлиники ЧОКБ.

Ранее челябинский метод выявления рака кишечника c применением искусственного интеллекта признали лучшим IT‑проектом в стране.