В Челябинске искусственный интеллект научили распознавать опухоль мозга

Достоверность диагноза достигает 99%

Профессор ЮУрГУ Сэчин Кумар создал алгоритм, распознающий опухоль мозга по изображениям МРТ. Достоверность диагноза, который ставит искусственный интеллект, достигает 99%, сообщает пресс-служба вуза.

«Для обучения нейросети были использованы 3064 изображения МРТ от 230 пациентов. Распознавались три вида опухолей: глиомы, менингиомы и опухоли гипофиза. Наша модель сочетает в себе элементы сверточной и конволюционной нейронных сетей (U-net и CNN) для сегментации и классификации опухолей, что увеличило ее эффективность до точности более чем 99%», — говорит старший научный сотрудник лаборатории больших данных и машинного обучения ЮУрГУ Сэчин Кумар.

МРТ-снимки ученый брал из открытых источников одного из регионов планеты. Поэтому перед внедрением нейросети в больничную практику ее придется дополнительно обучить на данных МРТ конкретной страны или региона, отмечает ученый. В будущем он планирует собрать данные из других стран и разработать универсальную модель, которую можно будет использовать по всему миру.

Ранее в Челябинске искусственный интеллект научили диагностировать рак кишечника. Этот метод уже применяют на практике, а сам проект по итогам 2023 года признали лучшим IT‑проектом страны.

