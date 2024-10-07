В Челябинске и пригороде с 15 октября изменится стоимость проезда в общественном транспорте

Разбираемся, как выгоднее ездить и куда направят деньги

С 15 октября в Челябинской агломерации (Челябинск, Копейск, Сосновский район) изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об индексации объявили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. Разбираемся, куда направят средства и какой вид платы за проезд станет самым выгодным.

Последний раз билетное меню в Челябинской агломерации меняли в середине июля прошлого года. С тех пор стоимость проезда по транспортной карте по Челябинску составляет 28 рублей, по банковской — 29. Наличными нужно отдать уже 35 рублей. При этом южноуральская столица с введением новых тарифов на проезд давно отстает от других городов-миллионников. К примеру, в Красноярске билет по картам стоит 40 рублей, а за наличку — 44 рубля. В Краснодаре уже год пассажиры платят 40 рублей за проезд любым из способов оплаты. В целом Челябинск занимает 13-е место среди 14 городов-миллионников по стоимости проезда. В «хвосте» только Волгоград, но и там проезд стоит дешевле на 2 рубля только по транспортной карте, а по банковской — 32 рубля, за наличку — 35.







За год значительно подорожало топливо. Стало намного дороже и обслуживание общественного транспорта. Эти неоспоримые факты поддержат и водители легковых автомобилей. При этом в Челябинске и пригороде заметно обновился сам подвижной состав. Новые автобусы, трамваи и троллейбусы вывели на самые крупные и значительные маршруты. Комфортные, теплые и чистые, они стали уже лицом наших дорог. При этом благодаря выделенным полосам и обособлениям общественный транспорт агломерации стал быстрее и, конечно, дешевле, чем поездка на такси и даже на собственном автомобиле. Впрочем, экологичность, приоритет общественного транспорта в трафике города и есть главные цели транспортной реформы агломерации.

При этом эксперты продолжают отмечать и нехватку водительского состава даже на новые машины. На эти три главных направления и будет направлена дельта от новой стоимости проезда: на ГСМ, содержание подвижного состава и повышение оплаты водителям.

«Для дальнейшей реализации программы по обновлению общественного транспорта, а также поддержанию его в технически исправном состоянии необходимо совершенствование экономической модели и выравнивание доходов и расходов перевозчиков», — комментирует министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.



По данным Миндортранса области, с 15 октября стоимость проезда по транспортной карте в Челябинске станет 34 рубля с бесплатной пересадкой в течение часа, по банковской карте — 37 рублей. Наличными нужно будет заплатить 43 рубля. Месячный проездной будет стоить 1450 рублей. Стоимость льготного проезда составит 17 рублей.

Таким образом, для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом, выгоднее всего станет покупка месячного проездного. Для льготных категорий граждан — школьников, студентов, пенсионеров и малообеспеченных — легко купить транспортную карту. Деньги за покупку сразу начислятся в счет будущих поездок. Мы также писали, как сэкономить на проезде даже за «безнал».

Постепенно транспортная реформа нацеливает пассажиров на уход от наличного способа оплаты. Терминалами для оплаты проезда оснащены все современные виды транспорта, часть перевозчиков на маршрутках уже ушла на льготные тарифы и обслуживание с валидаторами. Это позволит уйти от серого «нала».

Планируется индексация заработной платы на 25—30% (в среднем она будет составлять от 90 до 110 тысяч). Это обеспечит преимущество на рынке труда и позволит привлечь новые кадры.

При этом надо повышать и культуру поведения пассажиров. Не все пользователи транспорта оплачивают проезд. Так, за первое полугодие 2024 года исполнение транспортной работы по маршрутам Челябинской агломерации составило 72,5% по автобусам и 73% по электротранспорту.

«При плановых 95% это является крайне низкими показателями, как следствие — огромное количество жалоб от пассажиров», — поясняют в ведомстве.