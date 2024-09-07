В Челябинске проходит фестиваль общественного транспорта

На выставке представлены как современные модели, так и раритет

В Челябинске проходит необычный фестиваль общественного транспорта. На выставочной площадке в центре города представлены как современные модели троллейбусов и автобусов, так и раритетные экземпляры. Подробности - в нашем фоторепортаже.

Среди экспонатов — «Икарус 280», ЛиАЗ-5292, «Волгабас 6271», ЗиУ 683 В и «Синара 6254».









Внимание участников выставки привлекает старенький ЛАЗ 695, производство которых завершилось в 2017 году. Но когда-то такие автобусы были незаменимы на дорогах. Их отличала простота эксплуатации и простой конструктив. Из минусов — тесный салон, нередкий перегрев двигателя, частые поломки запчастей.









Сегодня на Театральной площади все желающие могут проследить эволюцию, которая произошла в общественном транспорте более чем за полсотни лет.





В экспозиции — как современные модели автобусов и троллейбусов, так и уникальные экземпляры прошлых лет.





Всем ностальгирующим обещана ретро-поездка по маршруту «ЧМК — Академика Королева» на Икарусе с гармошкой. Отправление — 15.00 от проходной ЧМК.