В Челябинске и Магнитогорске задержали вылет семи самолетов

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В Челябинской области господствует циклон. Осадки затрудняют авиасообщение в областном центре и в Магнитогорске. По данным онлайн-табло воздушных гаваней, задержан вылет семи рейсов по направлению в столицу, Сургут и Минеральные Воды.

Ранним утром из-за погоды были задержаны вылеты трех авиарейсов из Челябинска. На данный момент таких направлений уже пять. К 13:00 планируется вылет трех утренних самолетов в Москву и Санкт-Петербург, на 16:00 перенесут полуденный вылет в столицу. Самолет на Сургут вместо 16:40 отправится в 19:10.

В Магнитогорске также перенесли вылет в Шереметьево и Минеральные Воды. В справочной аэропорта города металлургов не стали объяснять причину задержек.