Минэкологии: «Ситуация с атмосферным воздухом в Челябинске начинает стабилизироваться»

В воздухе на сегодня превышений нет

В минувшие выходные Челябинский регион оказался в области повышенного давления и под влиянием сибирского антициклона. Из-за отсутствия ветра наблюдалось слабое рассеивание всех видов веществ, загрязняющих воздух. На данный момент климатическая ситуация начинает улучшаться, сообщили в Минэкологии области.

На стационарных постах и передвижных лабораториях ОГКУ «Центр экологического мониторинга» превышения предельно-допустимых концентраций уже не фиксируется, состояние воздуха на территории Челябинска пришло в норму, оборудование продолжает работать в круглосуточном режиме.

«Ранее мы писали о том, что за последние сутки в Челябинске выявлена незначительно повышенная концентрация по взвешенным веществам и пыли (1—1,5 пдк — превышение на 0,5 пдк), что обусловлено воздействием всех источников загрязняющих веществ, вызванным отсутствием ветра и, как следствие, слабым рассеиванием. На данный момент превышений нет», — пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Работа по снижению выбросов в воздух продолжается, проводятся контрольно-надзорные мероприятия.