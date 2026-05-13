В Челябинске график строительства метротрамвая останется прежним

Работы продолжатся в штатном режиме

Арбитражный суд области рассмотрел дело по заявлению Уральского управления Ростехнадзора о привлечении АО «Моспроект-3» к административной ответственности.

По итогам разбирательства компании назначили штраф в размере 300 тысяч рублей по части 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Меру в виде приостановления деятельности суд применять не стал.

Основанием для проверки стали ранее выявленные замечания. Подрядчик устранил два из трех нарушений, прокомментировали в «Моспроекте-3» решение суда. Оставшееся касается оформления акта освидетельствования скрытых работ на одном из участков. Для его исправления требуется скорректировать проектную документацию с участием нескольких сторон. Надзорный орган продлил срок устранения этого замечания.

В суде компания пояснила, что приостановка работ не ускорила бы исправление, но создала бы риски для графика реализации первой линии метротрамвая.

В пресс-службе АО «Моспроект-3» сообщили, что строительство объекта будет идти штатно, без отставания от плана. Компания продолжает устранять замечание и взаимодействовать с участниками проекта и уполномоченными органами, предпринимая необходимые меры по корректировке проектной документации.

Ранее мы сообщали, что в городе с 14 мая закрывают для транспорта участок улицы Каслинской. Трамваи не будут там ходить до 31 мая, движение для автомобилей закроют до 22 июня.