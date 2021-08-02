В Челябинске готовятся открыть после ремонта одну из самых длинных дорог в городе

На улице Каслинской завершается реконструкция проезжей части

В Челябинске завершается ремонт улицы Каслинской. Она проходит через два района — Калининский и Курчатовский, и считается одной из самых протяженных улиц в городе. После замены асфальта, обновления тротуаров и ремонта трамвайных переездов идет подготовка к приемке улицы, сообщает пресс-служба челябинской мэрии.

Дорога на улице Каслинской длиной почти 3 километра обновляется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Здесь заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, в местах пешеходного трафика занизили бордюрный камень, нанесли дорожную разметку. Кроме того отремонтированы перекрестки с трамвайными переездами.

По контракту объект нужно сдать 20 августа. Но работы уже почти завершены, идет благоустройство, и улица готовится к приемке. Между тем, в Челябинске отремонтировано 11 трамвайных переездов.