Наталья Котова поручила полиции разобраться с незаконными ёлочными базарами

Несмотря на то что открываться базары должны с 15 декабря, в минувшие выходные уже вовсю торговали ёлками.

С 15 декабря в Челябинске постепенно начнут открывать ёлочные базары. Однако некоторые предприниматели начали продавать ёлки уже в минувшие выходные дни. Глава Челябинска Наталья Котова обратилась как к полиции, так и к главам районов, чтобы те проверили, нет ли среди этих базаров незаконных.

Так, по словам заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, с 15 декабря ёлочные базары начнут открываться минимум в одном районе города. Остальные будут постепенно «подтягиваться», и до конца недели все легальные базары должны заработать.

Однако Наталья Котова отметила, что новогодние базары уже появились, и поручила проследить за ними как главам районов, так и начальнику управления МВД Челябинска Сергею Миронову.

«Обращаю внимание глав районов: вчера новогодние базары уже появились, посмотрите места. Сергей Викторович, вы тоже посмотрите, проведите проверки. Определить незаконные базары легко, список официальных базаров уже составлен»,— поручила глава Челябинска.

Сергей Миронов ответил, что полицейские уже готовы к рейдам.