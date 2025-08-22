С приближением нового учебного года в Челябинской области наблюдается заметный рост интереса к услугам репетиторов. Летом 2025-го в регионе количество вакансий для таких специалистов увеличилось на 74%, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».
Лидирующим направлением среди студентов стали естественные науки. Наиболее востребованным предметом оказалась физика, занятия по которой искали на 173% чаще, чем в прошлом году. Также заметен рост интереса к биохимии (+98%) и географии (+72%). Школьники, в свою очередь, активно интересуются математикой, спрос на репетиторов по этому предмету вырос на 80%, а по геометрии — на 97%.
Групповые занятия по подготовке к ЕГЭ и вступительным экзаменам также стали популярнее: их искали на 30% чаще, чем в прошлом году. При этом предложение образовательных курсов увеличилось кратно — по ЕГЭ на 435% и по вступительным экзаменам на 135%. У девятиклассников наблюдается схожая тенденция: интерес к групповым занятиям по подготовке к ОГЭ вырос на 23%.
В Челябинской области также увеличилось количество запросов на вакансии репетиторов, которые возросли на 36%. Средняя зарплата для специалистов с небольшим опытом работы составляет 65 000 рублей в месяц, что на 21% выше, чем в прошлом году.
